Україна зайняла 58 місце в світовому рейтингу виробників озброєнь

Даний рейтинг складає Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє "Апостроф".

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Обсяг продажівукраїнського держконцерну в 2013 році становив $1,680 млрд, що на $240 млн більше показника попереднього року.

Лідерами за обсягами продажів залишаються американські корпорації.

У рейтингу не враховуються китайські виробники озброєнь, оскільки інформація про їх доходи, за даними SIPRI, дуже неточна.

Рейтинг складено за даними про виручку від продажу озброєнь в 2013 році. Загальна виручка всіх 100 компаній, які опинилися в списку - $402 млрд. Це на 2% менше, ніж роком раніше.