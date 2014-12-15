Україна зайняла 58 місце в світовому рейтингу виробників озброєнь
13:00, 15 грудня 2014Політика
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Державний концерн "Укроборонпром" другий рік поспіль зайняв 58 місце в рейтингу світових виробників озброєнь.
"Укроборонпром" посів 58 місце в рейтингу виробників озброєнь / wartime.org.ua
Даний рейтинг складає Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє "Апостроф".
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Обсяг продажівукраїнського держконцерну в 2013 році становив $1,680 млрд, що на $240 млн більше показника попереднього року.
Лідерами за обсягами продажів залишаються американські корпорації.
У рейтингу не враховуються китайські виробники озброєнь, оскільки інформація про їх доходи, за даними SIPRI, дуже неточна.
Рейтинг складено за даними про виручку від продажу озброєнь в 2013 році. Загальна виручка всіх 100 компаній, які опинилися в списку - $402 млрд. Це на 2% менше, ніж роком раніше.
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