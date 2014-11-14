Укроборонпром розробив новий автоматизований комплекс розвідки

Про це повідомляється на сайті концерну.

Згідно з повідомленням, ця система призначена для навігаційного забезпечення розвідки, визначення координат цілей на місцевості та поправок для стрільби.

«Цей розвідувальний комплекс вкрай необхідний артилерійським, розвідувальним та іншим підрозділам Збройних сил України. Озброєння української армії такими технологіями дасть змогу в рази підвищити ефективність застосування засобів ураження і заощадить час на підготовку ураження цілей», - заявляють у прес-службі «Укроборонпрому».

Читайте такожУкроборонпром завершує розробку двох новітніх ракет «повітря-повітря» і «повітря-земля»Серед основних завдань розвідувального комплексу: обчислення відстані до об'єктів і кутів їх спостереження, збереження поточних координат як маршрутних точок, розрахунки при визначенні координат і висот групових цілей. Також комплекс дає змогу спостерігати за полем бою і проводити оптико-електронну розвідку цілей.

Як повідомляв УНІАН, «Укроборонпром» розробив новітній навігаційний обчислювач для авіації, який дає змогу оперативно змінювати план польоту, вмить перераховуючи траєкторію і характеристики його тривалості, формувати і видавати екіпажу попереджувальні й аварійні повідомлення.

У листопаді «Укроборонпром» передав Збройним силам України комплекси артилерійських обчислень для вирішення навігаційних завдань, підвищення швидкості виконання наказів на ураження цілей і точності вогню.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.