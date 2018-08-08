"Слава Україні" стане офіційним військовим вітанням

24 серпня у параді братимуть участь понад 24 підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та працівників Національної поліції України.

Цього року на параді до Дня незалежності українські військовослужбовці використовуватимуть військове вітання «Слава Україні!» замість вітань радянських часів.

Як сьогодні повідомила прес-служба Національної гвардії України, 24 серпня у параді братимуть участь понад 24 підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та працівників Національної поліції України.

"Цього року на Майдані Незалежності з нагоди святкування 27 річниці Незалежності України та 100-річчя української державності військовослужбовці вперше використовуватимуть військове вітання «Слава Україні!» – «Героям слава!» замість вітань радянського взірця", - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі також зазначили, що вчора, 7 серпня, у Києві на злітній смузі авіаційного заводу ім. Антонова відбулося тренування 4,5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії та інших силових структур України до військового параду.

За словами присутнього на приготуваннях до параду міністра оборони України Степана Полторака, підготовка до параду проводиться з 3 по 20 серпня, коли буде фінальний огляд готовності колон. "На святі будуть представлені зразки озброєння та техніки, які використовуються у військах, та ті, що проходять державне випробовування і зазначені для використання в перспективі – всього це 50 видів техніки", - сказав Полторак.