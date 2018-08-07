Українські військові провели репетицію параду до Дня незалежності (фото, відео)

Полторак назвав цьогорічний парад «надзвичайно потужним».

У цьогорічному параді у Києві з нагоди 27-ї річниці незалежності України візьмуть участь 4,5 тис. військових та 250 одиниць техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

«На Майдані Незалежності відбудеться військовий парад. Він є надзвичайно потужним, більшим, ніж були у минулі роки, присвячений 27-ій річниці незалежності України, а також 100-річчю відродження державності України», - сказав він.

«Загалом у параді беруть участь 4500 військовослужбовців, 250 одиниць техніки», - наголосив міністр.

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Полторак додав, що цього року вперше у параді візьмуть участь 24 підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та інших силових підрозділів, які виконують завдання з охорони та оборони країни. «Вперше ми покажемо під час військового параду, проходження механізованої колони, нові зразки озброєння і техніки, які були поставлені вже на озброєння ЗСУ. Також будуть показані зразки озброєння, які є перспективними і зараз проходять державне випробування. Всього таких одиниць техніки буде 250», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ «Про відзначення 27-ї річниці незалежності України», згідно з яким у Києві 24 серпня, у День незалежності України, відбудеться парад військ.