Українські військові провели репетицію параду до Дня незалежності (фото, відео)

12:12, 07 серпня 2018
Суспільство
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Загалом у параді беруть участь 4500 військовослужбовців, 250 одиниць техніки - Полторак / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

«На Майдані Незалежності відбудеться військовий парад. Він є надзвичайно потужним, більшим, ніж були у минулі роки, присвячений 27-ій річниці незалежності України, а також 100-річчю відродження державності України», - сказав він.

«Загалом у параді беруть участь 4500 військовослужбовців, 250 одиниць техніки», - наголосив міністр.

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Полторак додав, що цього року вперше у параді візьмуть участь 24 підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та інших силових підрозділів, які виконують завдання з охорони та оборони країни. «Вперше ми покажемо під час військового параду, проходження механізованої колони, нові зразки озброєння і техніки, які були поставлені вже на озброєння ЗСУ. Також будуть показані зразки озброєння, які є перспективними і зараз проходять державне випробування. Всього таких одиниць техніки буде 250», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ «Про відзначення 27-ї річниці незалежності України», згідно з яким у Києві 24 серпня, у День незалежності України, відбудеться парад військ.

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Теги: #парад#День Незалежності у Києві#День Незалежності Києві