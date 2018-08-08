В адміністрації Порошенка підтвердили зустріч з командою Манафорта у 2014 році

Там зазначили, що зустріч була, але без подальшої співпраці.

В адміністрації президента України Петра Порошенка підтвердили зустріч головного стратега його виборчої кампанії 2014 року із командою американського політтехнолога Пола Манафорта, якого в США судять за підозрою у фінансових злочинах.

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Представниця адміністрації Порошенка Дар’я Худякова підтвердила радіо Свобода, що така зустріч була. «Була зустріч, але не подальші відносини», – наголосила вона.

Ця заява суперечить попереднім твердженням прес-служби президента України у відповідь на питання радіо Свобода. 2 серпня в адміністрації Порошенка відповіли: «Команда Петра Порошенка ніколи не співпрацювала з Манафортом чи з його людьми. Пропозиції надходили серед інших, але ніколи навіть не розглядалися».

Більше подробиць Худякова надати відмовилася і заявила, що інформацію може надати народний депутат України фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Гринів, який у 2014 році був заступником керівника виборчого штабу Порошенка.

Гринів на телефонні дзвінки радіо Свобода наразі не відповів. Але інтернет-виданню «Українська правда» він заявив, що у 2014 році зустрічався з американським політтехнологом Полом Манафортом з приводу співпраці.

«Манафорт намагався запропонувати свої послуги і свою стратегію для кампанії Порошенка. Я зустрічався з ним тоді і вислухав його стратегію, але на цих трьох годинах розмова з ним закінчилася», – розповів він.

За словами Гриніва, Манафорт дуже хотів співпрацювати з Порошенком і готувався до цього. Зокрема, на зустріч він прийшов із дослідженнями, соціологією. «Манафорт так і не зрозумів, що країна після Майдану змінилася», – пояснив політтехнолог президента.

Як повідомляв УНІАН, про «співпрацю» між штабом Порошенка і компанією Манафорта 7 серпня заявив Рік Гейтс, ключовий свідок у справі екс-керівника кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта і його колишній бізнес-партнер. На слуханнях справи Манафорта у штаті Вірджинія він заявив, що ця співпраця була короткою, і що за ці послуги Манафорту не платили. Інших подробиць він не навів.