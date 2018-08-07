В АПУ прокоментували інформацію про співпрацю Порошенка з Манафортом у 2014 році

В адміністрації президента заявляють, що команда Петра Порошенка ніколи не співпрацювала ні з Полом Манафортом, ні з його людьми.

Президент України Петро Порошенко ніколи не співпрацював зі скандальним американським політтехнологом Полом Манафортом.

Про це повідомили в прес-службі президента, коментуючи заяву в суді над Манафортом його колишнього бізнес-партнера Ріка Гейтса, передає «Бі-бі-сі».

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«Команда Петра Порошенка ніколи не співпрацювала ні з Полом Манафортом, ні з його людьми. Пропозиції про співробітництво надходили серед інших, втім, навіть не розглядалися», - повідомили в адміністрації президента.

Як повідомляв УНІАН, під час дачі свідчень у суді Рік Гейтс заявив, що компанія колишнього керівника виборчого штабу президента США Дональда Трампа і радника екс-президента України Віктора Януковича Пола Манафорта, яка займалася політичними консультаціями, допомагала президентові України Петру Порошенку в 2014 році.

"Гейтс сказав, що останньою виборчою кампанією, коли він і Манафорт працювали в Україні, були парламентські вибори в Україні в жовтні (2014) в інтересах "Опозиційного блоку". Компанія Davis Manafort Partners, Inc. (компанія Манафорта, яка здійснювала політичні консультації - УНІАН) надавала допомогу Петру Порошенку", - повідомив телеканал NBC News.