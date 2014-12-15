Савченко оголосила голодування

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook адвокат Надії Ілля Новіков.

"У їх штаті немає отоларинголога або він відсутній зараз. Ліки, які їй призначив її київський лікар, не передають, треба строго по середах, у інші дні лікар СІЗО не приймає", - пише Новіков.

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За його словами, з п'ятниці, коли у Савченко був Марк Фейгін, її стан погіршився.

"Вона повідомила мені про це відеоконференцзв'язком з Мосміськсудом на засіданні по нашій скарзі. Я зараз поїду до неї в СІЗО, але, ймовірно, не встигну зайти всередину до кінця дня. У цьому випадку ми побачимося з нею тільки вранці. Мої колеги тим часом будуть спілкуватися з УПК", - пише Новіков.