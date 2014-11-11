Захист Савченко оскаржуватиме сьогоднішнє рішення суду щодо законності психекспертизи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив її адвокат Марк Фейгін.

За його словами, апеляція упродовж одного-двух днів буде подана до Московського міського суду.

Як сказав Фейгін, сенс експертизи полягав у тому, щоб ізолювати Савченко від виборчої кампанії в Україні. Адвокат підкреслив, що час перебування Савченко в Інституті Сербського був даремним, оскільки єдина експертна дія, яка з нею була зроблена, це експертиза під час виписки, і питання її осудності не стояло як актуальне.

Читайте також«Батьківщина» хоче включити до коаліційної угоди умову звільнення СавченкоФейгін вважає, що ці дії вплинули на результат «Батьківщини» на парламентських виборах в Україні, оскільки Савченко мала намір виступити із заявою у період перебування в СІЗО.

Як заявив Фейгін, судді, виголосивши рішення суду, допустили дефініцію про те, що існує «Луганська народна республіка», і про «каральний батальйон «Айдар», а це, по суті, є «позаюридичним забезпеченням судового рішення». Адвокат заявив, що результатів експертизи немає, і «воно, можливо пишеться саме тепер». «Беззаконня продовжується», - сказав Фейгін.

У свою чергу, адвокат Микола Полозов зазначив, що з моменту викрадання і вивезення Савченко на територію РФ все, що з нею відбувається, не має стосунку до закону, права і є порушенням прав людини. «Вона є політв‘язнем», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона знаходилася під арештом у СІЗО у Воронежі. Звідти Савченко перевезли до Москви для проведення психіатричної експертизи.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списками партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства подовжив строк тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу стосовно Савченко - за незаконний перетин державного кордону.

Сьогодні, 11 листопада, Басманний суд Москви визнав законним призначення стаціонарної експертизи Савченко в Центрі судової психіатрії ім. Сербського.