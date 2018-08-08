"Опоблок" не доплатив Манафорту $2,4 мільйона за послуги у 2014 році – свідок

Ключовий свідок у справі Манафорта Рік Гейтс заявив, що "Опозиційний блок" недоплатив за роботу із партією восени 2014-го року під час парламентських виборів.

Ключовий свідок у справі Пола Манафорта, якого у США судять за звинуваченнями в ухилянні від податків та відмиванні грошей, Рік Гейтс заявив на суді що "Опозиційний блок" не доплатив компанії Манафорта за надані послуги 2,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє «Голос Америки».

За словами кореспондента, Гейтс заявив, що "Опозиційний блок" недоплатив за роботу із партією восени 2014-го року під час парламентських виборів.

За словами Гейтса, передає журналіст, Манафорт намагався стягнути повну плату за послуги аж до 2016-го року.

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Кореспондентка «Голосу Америки» також наголошує, що у журналістів присутніх у залі суду немає можливостей задавати свідкам уточнюючі запитання, а суддя Томас Елліс, який головує на суді, неодноразово наголошував, що не цікавиться надмірними деталями подій в Україні. Суддя наголошує, що його цікавлять власне свідчення та докази, які стосуються суті звинувачень проти Манафорта, а саме - ухиляння від податків та відмивання грошей.

Напередодні у ході слухань колишній бізнес-партнер Манафорт Рік Гейтс заявив у суді, що він та Манафорт надавали допомогу Петру Порошенко у 2014-му році. Американський канал Ен-Бі-Сі повідомив, що Гейтс також заявив, що послуги надані Порошенку не були оплачені, але інші ЗМІ повідомили, що робота Гейтса та Манафорта була не неоплачуваній основі.

Кореспондент Української служби "Голосу Америки", який перебував у залі засідань у вівторок відзначив, що репліки Гейтса щодо недоплати за роботу в України могли стосуватись "Опозиційного блоку". На момент написання матеріалу редакція не мала доступу до офіційної транскрипції судового засідання.

В Адміністрації президента України різко заперечили будь-яку роботу із Манафортом, але підтвердили, що команда Порошенка мала контакти із американських політтехнологом у 2014-му році.

Захист Манафорта переконує, що Гейтс взагалі не заслуговує довіри і у ході суду підняли питання його подружньої невірності. Сам Гейтс серед іншого визнав, що крав гроші у Манафорта поки працював з ними.