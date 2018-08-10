Сестра Сенцова про можливість його помилування: там все залежить від Путіна

Сестра Олега Сенцова зазначила, що, якщо б Росія дотримувалася всіх юридичних процедур, то він взагалі б не сидів жодної доби.

Сестра українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Наталя Каплан заявила, що процедура помилування Сенцова залежить виключно від російського президента Володимира Путіна.

Про це Каплан повідомила в ефірі «Громадського».

9 серпня в адміністрації президента РФ заявили, що отримали клопотання про помилування Сенцова від його матері, але «не готові казати про реакцію».

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«Там все залежить від Путіна. Насправді лист прийшов далеко не сьогодні. Він вже доволі довго там лежить, в Адміністрації президента», — зазначила Каплан.

Вона додала, що в російському законодавстві є процедура помилування за клопотанням матері ув’язненого, але в ситуації з Сенцовим рішення ухвалює виключно Путін.

«Там далі на все воля російського царя», — підкреслила сестра Сенцова.

Ведуча нагадала, що, за словами адвоката Дмитра Дінзе, процедура помилування в РФ триває доволі довго, проте Каплан впевнена, що у питанні звільнення Сенцова визначальною є політична воля російського керівництва.

«Так, там повинна комісія розглядати додаткові документи, але треба розуміти, якщо буде політична воля — це все буде зроблено за дві секунди. Це взагалі не питання. Тобто, дивитися тут лише на процедури невірно. Якщо б Росія дотримувалася всіх юридичних процедур, то Олег взагалі б ні доби не сидів», — наголосила вона.