У комітеті Ради зі свободи слова назвали перші зміни у сфері медіа

Про це йшлося на спільному засіданні Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики та Громадської ради з питань свободи слова та інформаційної політики, повідомляє ТСН.

За словами голови профільного парламентського комітету, народного депутата фракції "Народний фронт" Вікторії Сюмар, під час засідання було погоджено основні напрямки його роботи.

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"Перший пріоритет - це суспільне мовлення і його швидка реалізація, другий - це іномовлення, третій - це роздержавлення, четвертий - це прозорість медіавласності, п'ятий - захист прав журналістів та останній - максимальна прозорість влади перед суспільством", - наголосила народний депутат.

Саме на реалізації цих моментів хоче зосередитися комітет разом із громадськістю. "Було вирішено, що на базі цього комітету буде створено комунікаційний майданчик для узгодження позицій всіх сторін – медіаспільноти, громадських організацій та органів влади. Зважаючи на це, навколо цього буде побудована ціла система змін у сфері медіа", - сказала голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар.