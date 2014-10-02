Держкомтелерадіо: Суспільне мовлення має стартувати 1 січня

На цьому наголосив голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко під час засідання колегії Держкомтелерадіо, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Суспільне телебачення і радіо має бути створено відповідно до закону. Їхнє мовлення повинно розпочатись 1 січня», - сказав він.

Голова Держкомтелерадіо ще раз нагадав, що розмови про суспільне мовлення точилися довгих 15 років. І лише після ухвалення Закону «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» настав час дій, підкреслив Наливайко.

Члени колегії зазначили, що за п’ять місяців після прийняття закону Держкомтелерадіо, НТКУ, НРКУ проведено відповідну законопроектну та організаційну роботу для створення суспільного мовника.

Зокрема, Держкомтелерадіо підготував проект постанови КМУ «Деякі питання Суспільного телебачення і радіомовлення України», яким затверджується статут Національної суспільної телерадіокомпанії України. Розроблений проект статуту направлено Мін’юсту для отримання юридичного висновку.

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«Узгоджена з вимогами закону і визначена в проекті статуту організаційно-правова форма «Державна організація» дозволяє пряме фінансування із державного бюджету України, що передбачено прийнятим законом. Проте цей статус значно обмежує можливості керівництва організації ефективно виконувати статутні завдання. З метою вирішення цієї проблеми НТКУ розробив альтернативний проект статуту, згідно з яким НСТУ є юридичною особою публічного права - Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Запропонована форма акціонерного товариства дає більшу економічну свободу підприємству, натомість не дозволяє здійснювати пряме фінансування компанії із державного бюджету, як це визначено законом», - зазначили у прес-службі.

Також НТКУ підготував документ «Стратегія НСТУ. Подальші кроки та завдання», який має стати керівництвом на шляху трансформації та подальшої роботи Суспільного мовника. Цей документ пропонується презентувати представникам Європейської мовної спілки в рамках їх робочого візиту до НТКУ в жовтні 2014 року.

Водночас члени колегії зазначили, що в законі існують прогалини та певні невідповідності світовій практиці функціонування та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення. Зокрема, відсутні положення про наявність регіональних телевізійних і радіоканалів у складі суспільного телебачення і радіомовлення.

Колегія доручила міжвідомчій робочій групі опрацювати питання реорганізації державних телерадіоорганізацій в Суспільне телебачення і радіомовлення з урахуванням інтересів територіальних громад та, у разі необхідності, внести пропозиції щодо змін та доповнень в існуючу нормативно-правову базу.