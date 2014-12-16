Бойовики знову не пустили місію ОБСЄ до Новоазовська

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на заяву місії.

Біля селища Широкине, яке теж захопили бойовики, спостерігачів зупинили й заявили, що далі їх не пропустять. Ніякої причини при цьому не назвали.

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