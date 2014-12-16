Бойовики знову не пустили місію ОБСЄ до Новоазовська
08:25, 16 грудня 2014Політика
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Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила в понеділок, що бойовики з угруповання «ДНР» уже вшосте не пропустили спостерігачів її Спеціальної моніторингової місії в Україні до захопленого ними Новоазовська.
REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на заяву місії.
Біля селища Широкине, яке теж захопили бойовики, спостерігачів зупинили й заявили, що далі їх не пропустять. Ніякої причини при цьому не назвали.
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