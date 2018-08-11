Гройсман відреагував на "цензуру" фільму про Стуса

За словами прем'єра, неприпустимо, коли будь-хто намагається впливати на українське кіно і підміняти історичну правду на вигідну будь-кому.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству культури України та Державному агентству з питань кіно в максимально стислі терміни зібрати авторів фільму та громадськість аби розібратись і зробити все можливе, щоб в стрічці історія поета Василя Стуса була розказана чесно, правдиво, повністю і без перекручувань.

Про це глава українського уряду написав у своєму Facebook.

«Неприпустимо, коли будь-хто намагається впливати на українське кіно і підміняти історичну правду на вигідну будь-кому. Ми не повинні з цим миритись! Тому я доручаю керівництву Мінкульту та Держкіно в максимально стислі терміни зібрати авторів фільму та громадськість аби розібратись і зробити все можливе, щоб в стрічці історія мого земляка - справжнього патріота і борця за волю України Василя Стуса була розказана чесно, правдиво, повністю і без перекручувань. Це - справа честі!», - написав він.

Читайте такожЗі сценарію фільму про Стуса видалили сцени з його адвокатом Медведчуком

Як повідомлялось, із сценарію фільму про українського дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, прибрали сцену з Віктором Медведчуком, який був адвокатом поета.

Довідка. Василь Стус був українським поетом і дисидентом, якого в 1980 році Київський міський суд засудив до десяти років позбавлення волі і п'ять років заслання. Термін Стус відбував у колонії в Пермській області, де помер в 1985 році.

Під час судового засідання його захищав адвокат Віктор Медведчук. Стус клопотав про відведення Медведчука, але суд не дозволив це зробити. Медведчук визнав провину свого підзахисного і попросив суд врахувати пом'якшувальні обставини.