Бойовики обстрілюють Донецький аеропорт з території православного монастиря

«Станом на 13.00 епіцентром подій дня в АТО залишається міжнародний аеропорт «Донецьк»», - йдеться в повідомленні.

«Загалом, за першу половину дня терористи 8 разів вели обстріли позицій наших військ. З них 4 рази – по укріпленнях сил АТО на донецькому летовищі. Проти наших «кіборгів» бандити використовують снайперську зброю та гранатомети. Наголошуємо, що члени незаконних озброєних формувань продовжують використовувати в якості стрілецьких позицій будівлю православного монастиря», - зазначає прес-центр АТО.

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Також повідомляється, що решта обстрілів відбулись в районах населених пунктів Старий Айдар, Станиця Луганська, Щастя. Бійці сил АТО, дотримуючись умов режиму «тиша», вогню у відповідь не відкривали.