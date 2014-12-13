Селезньов: в аеропорту Донецька провели ротацію особового складу сил АТО
17:56, 13 грудня 2014Політика
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Ротація особового складу українських підрозділів, які захищають донецький аеропорт, здійснюється в даний час під контролем міжнародних спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
В аеропорту Донецька пройшла ротація військових \ Голос Украины
Про це повідомив спікер АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі.
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«Завдяки військовій дипломатії вдалося провести ротацію без єдиного пострілу і втрат серед українських військовослужбовців. Об'єкт знаходиться під контролем сил АТО», - підкреслюється в повідомленні Владислава Селезньова.
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