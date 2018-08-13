Екс-топ-менеджер "Укргазвидобування" вийшов із СІЗО під заставу у 3 мільйони гривень

Адвокати написали заяву у поліцію через незаконне, на їхню думку, утримання Тамразова у слідчому ізоляторі.

Сьогодні колишній перший заступник голови правління «Укргазвидобування» Олексій Тамразова покинув територію Лук'янівського СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

Про це УНІАН повідомив адвокат підозрюваного Микола Ореховський.

Як уточнив адвокат, заставу у 3 мільйони гривень внесли за Тамразова його друзі.

При цьому Ореховський зазначив, що вважає утримання підзахисного в СІЗО незаконним.

«Його в СІЗО тримали незаконно, тому що, згідно з Конституцією України, особа не може бути позбавлена чи обмежена свободи інакше як за вмотивованим рішенням суду. Вмотивоване рішення суду має складатися, зокрема, з мотивувальної частини, де викладені судом причини, мотиви обмеження свободи людини. Натомість Тамразову і захисникам була вручена лише резулятивна частина ухвали, якою до нього застосований такий запобіжний захід як тримання під вартою», - сказав він.

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Ореховський додав, що захист вже оскаржив в Апеляційному суді міста Києва ухвалу Печерського районного суду міста Києва про застосування до Тамразова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але дата судового засідання ще не відома.

Також адвокат повідомив, що вчора, 12 серпня, у поліцію була подана заява про факт вчинення службовцями Лук'янівського СІЗО злочину через незаконне, як він вважає, утримання Тамразова в СІЗО. «Вчора адвокати і друзі, і інші небайдужі люди, які підтримують Олексія Тамразова, збиралися біля слідчого ізолятора. До нас вийшов уповноважений помічник начальника установи. Його прізвище Лук'янець. Ми довели до його відома, що під його відповідальністю зараз незаконно утримується в слідчому ізоляторі Тамразов без вмотивованого рішення суду. Оскільки вони відмовилися виконати вимогу про негайне звільнення з-під варти Тамразова, була викликана слідча група, і ми склали заяву про злочин (вчинений службовими особами СІЗО - УНІАН), а саме - завідомо незаконне тримання під вартою», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня правоохоронці викрили колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова під час спроби передати 100 тис. дол. хабара (від раніше обумовлених 200 тис. дол.) заступнику начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ. «Гроші були призначені для нібито невчинення прокурором дій з використанням наданої йому влади та службового становища в інтересах надавача хабара. Йдеться про повторне звернення у кримінальному провадженні з клопотанням про арешт природного газу», - заявили у ГПУ.

За фактом пропонування неправомірної вигоди працівнику правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 КК України.

Водночас генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Тамразова затримали при спробі дати хабар за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному діяльністю злочинної організації колишнього президента України Віктора Януковича.

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав Тамразову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйонів гривень. Підозрюваний повинен був перебувати під вартою до 7 листопада.