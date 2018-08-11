Манафорт після втечі Януковича пропонував Порошенку засновану на розколі країни стратегію – політтехнолог (відео)

04:31, 11 серпня 2018
Політика
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Пол Манафорт / REUTERS

У цьому запевнив головний стратег виборчої кампанії чинного президента України Ігор Гринів, передає "Голос Америки". За його словами, співпраця була неможлива в принципі, бо Манафорт пропонував виборчу стратегію, засновану на розколі країни.

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Гринів підтвердив, що він зустрічався з Полом Манафортом один раз з ініціативи американця. Тригодинна розмова відбулася навесні 2014 року, одразу після втечі з країни Віктора Януковича – колишнього клієнта Манафорта.

«В березні місяці, десь на початку, свої послуги запропонував Манафорт. Я думаю, що він хотів далі залишитись в Україні певним чином, і працювати тут», – згадує Гринів, зазначаючи, що американець хотів зробити ставку на фаворита.

На зустріч американець приніс результати соціологічних досліджень і запропонував штабу Порошенка виборчу стратегію, засновану на поділі країни.

«Стратегія Манафорта коротко все-таки зводилася до старої парадигми, коли треба стати кандидатом, наприклад, Західної України, а свого конкурента відтіснювати на Східну Україну», – пояснив Гринів.

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Теги: #Петро Порошенко#Пол Манафорт