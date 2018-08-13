Понад сто європейських діячів культури закликали звільнити Сенцова

Серед підписантів листа - міністр культури Франції Франсуа Ніссен, режисер Жан-Люк Годар та Кен Лоуч.

Понад сотню європейських діячів культури підписали нове звернення на підтримку Олега Сенцова, який вже 93-й день голодує в російській колонії.

"Його здоров'я серйозно погіршується день у день, необхідно діяти, і діяти швидко", - йдеться в листі, який опублікували в французькій газеті Le Monde, передає ТСН. Серед підписантів - міністр культури Франції Франсуа Ніссен, режисер Жан-Люк Годар та Кен Лоуч.

За словами авторів звернення, вирок Сенцову є "порушенням міжнародного права і основних правил правосуддя". Вони також закликають представників ЄС і ООН чинити тиск на Росію, щоб домогтися звільнення.

"Чи його єдина реальна "вина" не полягає в тому, що він продемонстрував свободу вираження поглядів? Чи не стало його єдиним "злочином" те, що він зміг показати свою політичну позицію через мистецтво?", - запитують у листі.

У своєму зверненні вони порівнюють Сенцова з радянськими дисидентами, такими як письменники Василь Гроссман і Олександр Солженіцин, яких переслідував режим за їхні ідеї.

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Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном пообіцяв незабаром надати французькій стороні інформацію про стан здоров'я політв'язня Олега Сенцова.

Як повідомляв УНІАН, Сенцов почав голодування 14 травня 2018 року. Він вимагає звільнити всіх утримуваних Росією українських політв'язнів. Українця було затримано російськими силовиками в Криму 11 травня 2014 року. Його звинувачували в нібито підготовці терактів на півострові під час окупації Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї і вибухівки. 5 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років суворого режиму.

9 серпня адвокат політв'язня повідомив, що стан Сенцова важкий, у нього сталась третя криза голодування.