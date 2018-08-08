"Кінець близько, Олег майже не встає": сестра Сенцова розповіла про його катастрофічний стан

"Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близько", - розповіла Каплан.

Стан українського режисера та політв’язня Олега Сенцова, який голодує у російській колонії, дуже поганий.

Про це він сам написав у листі до сестри Наталії Каплан, про який вона розповіла у Facebook.

"Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близько, і він це не про звільнення. Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, ніяких! Каже, що він зараз в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається", - написала вона

За її словами, ЄСПЛ наполягає про переведення до цивільної лікарні, причому ближче до місця прописки. "Олег відмовився, каже, що він просто не переживе етап, а в цивільній лікарні в Лабитнангі, куди він вже потрапляв в реанімацію, над ним знущаються ще більше, ніж в тюремній. Це Росія, дитинко ... і я взагалі не уявляю, що ще можна зробити і як його витягти... все дуже погано", - додала Каплан.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією адвоката Дмитра Дінзе, який відвідав режисера в колонії, стан Сенцова погіршується, але він відмовляється від госпіталізації.

За інформацією Дінзе, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує. Також Дінзе повідомив, що Сенцова двічі вмовляли поїхати в лікарню. За словами Дінзе, режисер виступає проти переведення його в громадянську лікарню Лабитнангі, оскільки «завідувач реанімаційним відділенням агресивно до нього ставиться, ймовірно, може тільки нашкодити йому». Він також проти переведення його у будь-яку іншу лікарню, «оскільки просто не витримає етапування і може померти».

УФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявляє, що стан здоров'я незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, оцінюється російськими лікарями як задовільний.