Чи здасть Росія Придністров’я в обмін на білорусизацію Молдови?

Нещодавно російські ЗМІ розтиражували заяву, зроблену президентом Молдови Володимиром Вороніним про те, що Росія нібито готова “обміняти” Придністров’я на відмову Молдови від ГУАМ і НАТО.

За словам Володимира Вороніна, відносини Молдови й Росії останнім часом значно поліпшилися, і незабаром сторони підготують пакет документів про їх урегулювання. В основу угоди ляже молдавський закон про статус Придністров’я, за яким невизнана республіка залишиться в складі Молдови й отримає статус автономії. Також у документі начебто буде зафіксовано “нейтральний статус” самої Молдови, тобто Кишинів зобов’язується в обмін на Придністров’я відмовитися від планів вступу в НАТО. Крім того, Воронін не виключає, що його країна вийде з ГУАМ. За словами президента, ця організація, куди також входять Грузія, Україна й Азербайджан, перестала приносити Молдові користь. Нарешті, “нейтральний статус” держави, який планується зафіксувати в угоді, передбачає також виведення російських “миротворців” з території Придністров’я.

Чи правда, що Росія припинить підтримку режиму Смирнова (президента самопроголошеної республіки)? Серйозно чи декларативно Молдова відмовляється від майбутнього членства в НАТО? Чи може вона вийти з ГУАМ? Про це ми запитали в експертів.

Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ України

ЗАЯВА ВОРОНІНА – НЕ БІЛЬШ ЯК СПРОБА ВИДАТИ БАЖАНЕ ЗА ДІЙСНЕ

Нейтральний статус Молдови записаний у молдовській Конституції, тож нічого нового в цьому немає. А щодо обміну Росії... Думаю, що заява Вороніна – це не більш як спроба видати бажане за дійсне. Такі заяви вже звучали неодноразово.

Я казав, що самопроголошена незалежність Косово може породити певний ланцюг “парадних суверенітетів”. Тож президент Молдови йде на випередження – робить певні кроки, що відповідають національним інтересам його країни. Водночас він шукає гарантії реалізації свого зовнішньополітичного курсу. Так, можна стверджувати, що має місце поліпшення відносин між Молдовою та Росією. І він намагається скористатися ситуацією, аби вирішити ряд конкретних питань. У тому числі його головний біль – Придністров’я.

Мене не дивує також заява Володимира Вороніна щодо ГУАМ. Такі заяви лунали й раніше. Не знаю, як зараз, та раніше вони ніколи не були категоричними... Бували такі “викрутаси”, які тримали в підвішеному стані Молдову в ГУАМ. Часом президент Воронін або не приїжджав на засідання ГУАМ, або, виступаючи на якомусь засіданні, казав, що ми весь час шукаємо конкретних проектів, які б задовольняли інтереси нашої країни. Напевно, Молдова й зараз перебуває в процесі пошуку конкретних проектів ГУАМ, якщо її лідер публічно робить такі заяви.

Олег Бондаренко, виконавчий директор Російсько-Українського інформаційного центру (Росія):

РОСІЯ ЗДАСТЬ ПРИДНІСТРОВ’Я, ЯКЩО МОЛДОВА СТАНЕ ЩЕ ОДНІЄЮ БІЛОРУССЮ

Такі заяви з’являються вже не перший і не десятий раз за час існування Придністров’я. За президентства Вороніна й Путіна обидва лідери неодноразово намагалися вирішити це питання. Зрозуміло, що Воронін хоче залишитися в історії як керівник єдиної Молдови. Але насамперед – це питання поступок Вороніна придністровським елітам. Не слід забувати, що за цей час у Придністров’ї зросла нова еліта, лідером якої можна назвати спікера придністровського парламенту Євгена Шевчука. Я не думаю, що Шевчук чи його оточення погодяться стати молдавською провінцією. Для того, щоби вони погодилися на це, їм слід запропонувати щось серйозне...

Чи готова Москва обміняти Придністров’я?

Придністров’я, з одного боку, чорна діра на кордоні України та Молдови, з другого – це самостійний гравець зі своїми бізнес-інтересами. Я не думаю, що Москва піде на такий обмін. ГУАМ – це страшилка позавчорашнього дня, вона неактуальна для Москви, там уже ніхто про цей союз не пам’ятає. Президент Ігор Смірнов є легітимно обраним лідером Придністров’я із надзвичайно високим рейтингом. Смірнов ще більш легітимний, ніж Медвєдєв, бо в нього більш як 80 відсотків підтримки.

Так, Москва має сильні ресурси впливу в Придністров’я. Але щоб Молдові скористатися тими ресурсами впливу, їй слід запропонувати щось серйозніше, ніж відмова Молдови від вступу в НАТО.

У Придністров’ї була війна, там живе багато громадян Росії, і задля того, щоб Москва здала Придністров’я (саме так називається фактичне визнання суверенітету Молдови в її нинішніх кордонах – “здачею російських інтересів”), Молдова має запропонувати щось дуже серйозне. З паном Вороніним це обговорювати неактуально, його ж незабаром мінятимуть.

Якщо з Молдовою створюватимуться якісь принципово нові відносини – на кшталт тих, які Росія має з Казахстаном, Вірменію, Білоруссю, – тоді, погоджуюсь, питання з Придністров’ям знімається. Хоча на офіційному рівні Росія ніколи не піддавала сумнівам територіальну цілісність Молдови...

Мають бути запропоновані або якийсь новий союз, або нові економічні відносини.

Сергій Гриневецкий, народний депутат України, екс-губернатор Одеської області (суміжної з Молдовою):

ДЛЯ РОСІЇ ВАЖЛИВО ЗРУЙНУВАТИ ГУАМ – ЦЕ БУЛО Б ДЛЯ НЕЇ МОРАЛЬНОЮ ПЕРЕМОГОЮ

Важко однозначно трактувати останні слова Вороніна. Нагадаю, що в Брюсселі під час свого візиту Володимир Воронін висловився досить жорстко... З тих його слів фактично випливало, що він відмовлявся від посередництва Росії у врегулюванні придністровської кризи. Не знаю, що саме вплинуло зараз на позицію президента Молдови... Можливо, визнання Європою незалежності Косово – це ж просто міжнародний правовий нігілізм. Можливо, вплинуло обрання нового президента Росії. Але тема активного нейтралітету на міжнародному форумі в Брюсселі (тоді звучала готовність звернутися по допомогу у вирішенні конфлікту до ОБСЄ), раптом знайшла у Вороніна зовсім протилежне продовження – таке, як невходження до НАТО та вихід з ГУАМ.

Я не знаю, у якому стані перебувають переговори щодо відмови Росії від Придністров’я... Думаю, Росії важливо зруйнувати ГУАМ. Це була б для них моральна перемога. І заради неї вони, гадаю, можуть відмовитися від підтримки невизнаної держави Придністров’я.

Опитувала Маша Міщенко