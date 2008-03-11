Росія готова обміняти Придністров`я на відмову Молдови від ГУАМ і НАТО

Як повідомив в інтерв`ю Комерсантові президент Молдови Володимир Воронін, відповідні документи можуть бути підписані найближчими роками.

Скоро повинен настати той день, коли питання вирішиться – вважає Володимир Воронін. За його словами, відносини Молдови і Росії останнім часом значно поліпшилися, і незабаром сторони підготують пакет документів про врегулювання. Як заявляє Воронін, ніяких секретних переговорів між Москвою і Кишиневом не ведеться – все буде відкрито. В основу угоди ляже молдавський закон про статус Придністров`я, за яким невизнана республіка увійде до складу Молдови і одержить статус автономії. Також в документі буде зафіксований нейтральний статус самої Молдови – це перш за все означає, що Кишинів зобов`язується в обмін на Придністров`я відмовитися від планів вступу в НАТО. Крім того, Воронін не виключив, що Молдавія також вийде з ГУАМ – за словами президента, ця організація, куди також входять Грузія, Україна і Азербайджан, перестала приносити Молдавії користь. Нарешті, нейтральний статус Молдавії, який планується зафіксувати в угоді, передбачає також виведення російських миротворців з території Придністров`я.

Дата підписання декларації поки невідома – проект знаходиться у стадії підготовки.

Эхо Москвы