Сенцов не буде писати жодних прохань про помилування – правозахисник

Раніше в Кремлі заявили, що для початку процедури помилування Сенцова він має самостійно звернутися до Путіна з відповідним проханням.

Незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов не буде писати прохання про своє помилування, заявив російський правозахисник, голова Міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чіков.

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Таким чином він прокоментував інформацію про те, що у питанні Сенцова наразі усе впирається нібито у прохання про помилування.

«Режим не може не прогинати і не ламати. Але не буде Олег писати жодних прохань, це ж очевидно. Які б ходатаї і як би не натякали на таку необхідність», - написав Чіков у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв УНІАН, управління із забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ надіслало відповідь матері українського політв'язня Людмилі Сенцової на її прохання помилувати сина.

У Путіна заявили, що для початку процедури помилування українського політв'язня Олега Сенцова він повинен самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням.

Також в АП РФ зазначили, що остаточне рішення про помилування приймає президент Росії.

13 липня стало відомо, що мати Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування. Це клопотання було написано 22 червня, а 26 червня його передали Путіну.

Нагадаємо, російські силовики затримали українського режисера Олега Сенцова в Криму навесні 2014 року. В серпні 2015 року його засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Зараз Сенцов ув`язнено в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політичних в'язнів, і голодує вже більше трьох місяців. 8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не піднімається, а його стан - катастрофічно поганий.