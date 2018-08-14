У Путіна відповіли матері Сенцова на прохання помилувати сина

Сестра Сенцова Наталія Каплан зазначила, що ця відповідь свідчить про те, що Олега звільняти не збираються.

Для початку процедури помилування українського політв'язня Олега Сенцова він має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням.

Про це йдеться у відповіді матері Сенцова від Управління з забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ, текст документу публікує Громадське.

В адміністрації Путіна заявили, що прохання матері Олега Людмили Сенцової спрямували до тимчасового виконувача обов’язків губернатора Ямало-Ненецького округу для його попереднього розгляду.

"Разом із тим пояснюємо, що відповідно до Положення про порядок розгляду клопотань про помилування в Російській Федерації,…процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, в якій він звертається до президента РФ у письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання", - йдеться у тексті відповіді.

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Також в АП РФ зазначили, що остаточне рішення про помилування ухвалює президент Росії.

В коментарі Громадському сестра Сенцова Наталія Каплан сказала, що ця відповідь свідчить про те, що Олега звільняти не збираються.

«Реакція матері на це досить непогана. Мені здається, що вона просто не усвідомила суть документа. Ми з адвокатом будемо думати, що робити далі. Олег однозначно не буде писати прохання про помилування. Можу сказати, що така відповідь свідчить про те, що Олега відпускати не збираються. Вони досі називають його громадянином Росії і дали зрозуміти, що прохання матері (про помилування – ред.) не спрацювало», — сказала Каплан.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олега Сенцова ФСБ РФ у Криму затримала навесні 2014 року, у серпні 2015 року його засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів та ув'язнено в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції відбуваються в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

13 липня стало відомо, що мати Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування. Це клопотання було написано 22 червня, а 26 червня його передали Путіну.