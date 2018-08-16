Держкомтелерадіо пропонує ввести санкції проти 35 антиукраїнських видавництв РФ

Санкції стосуватимуться видавців, в діяльності яких випуск літератури антиукраїнського змісту посідає помітне місце і носить систематичний характер.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України вніс на розгляд уряду проект розпорядження Кабінету міністрів України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російських видавництв, що продукують і поширюють продукцію антиукраїнського змісту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомтелерадіо.

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У Комітеті нагадали, що протягом останніх трьох років здійснюють постійний моніторинг сфери книгорозповсюдження з метою виявлення друкованої продукції, зміст якої суперечить українському законодавству.

За результатами цього моніторингу було складено Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Станом на 15 серпня до Переліку внесено 192 видання, випущених 35 російськими видавництвами.

"Мета проекту - захистити національні інтереси, національну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну самостійність", - наголосив перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

Він пояснив, що санкції стосуватимуться російських видавництв, в діяльності яких випуск літератури антиукраїнського змісту посідає помітне місце і носить систематичний характер.

"Ці видавці свідомо заключають договори з "творцями" текстів, які спрямовані на розпалювання міжетнічної, релігійної ворожнечі, пропагують насильство та вчинення терористичних актів проти України. Така "література" є складовою гібридної війни, яку веде проти України Росія. І їй треба давати гідну відсіч", - наголосив Червак.

Крім того, він зауважив, що у разі ухвалення зазначеного розпорядження Кабміну очікується значне скорочення імпорту видавничої продукції із території держави-агресора. Натомість вивільнені ринкові ніші відкриють нові можливості для українських видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Проектом розпорядження передбачено винести питання щодо застосування до визначених юридичних осіб персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Зауважується також, що проект розпорядження розроблено Держкомтелерадіо на виконання доручення віце-прем’єр-міністра України В’ячеслава Кириленка.

У липні повідомлялось, що в Україну не пустили книги з рекламою збройних сил РФ.