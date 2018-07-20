В Україну не пустили книги з рекламою збройних сил РФ

У виданні працівники управління розвідки збройних сил РФ рекламують іншу книгу про «русское боевое НЛП» (нейролінгвістичне програмування).

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовився надати дозвіл на ввезення з території держави-агресора книги з психології, у якій рекламується інша книга про технології нейролінгвістичного програмування збройних сил РФ.

Про це повідомила прес-служба комітету.

«Держкомтелерадіо відмовив ТОВ «Дресс Шоу» у видачі дозволу на ввезення з території держави-агресора книги з психології московського видавництва «АСТ», у якій працівники управління розвідки збройних сил РФ рекламують іншу книгу про «русское боевое НЛП» (нейролінгвістичне програмування). Авторка книги, за словами російських розвідників, підготувала спеціалістів для здійснення такого психологічного програмування людей у зоні бойових дій у Чечні і в Україні», - йдеться в повідомленні.

У комітеті зазначають, що ця розгорнута реклама, у якій пропагуються збройні сили держави-агресора і методи ведення гібридної війни, міститься у виданні, присвяченому сімейним стосункам – «П. Зигмантович. Психология навылет. М+Ж. 6 секретов счастливых отношений от самого категоричного психолога в мире».

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«Імпортер, отримавши позитивну рецензію на видання завідувача кафедри політології Києво-Могилянської академії Олександр Дем'янчука та не звернувши уваги на текст реклами, мав намір завезти в Україну для розповсюдження 5 тис. екземплярів книги», - повідомляє Держкомтелерадіо.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2017 року набув чинності закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту".

Відповідно до закону, не може бути ввезена на митну територію України видавнича продукція, яка за своїм змістом спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади; пропагує війну, вчинення терористичних актів; пропагує комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими та їхню символіку; розпалює міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу; посягає на права і свободи людини; пропагує державу-агресора, зокрема її органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України; використовує шаржування державних символів України (Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) у будь-якому вигляді.

Розповсюдження російських книг без відповідного дозволу карається штрафами.

Водночас громадяни мають право ввозити російські книги без спеціального дозволу в кількості не більше 10 примірників на людину.