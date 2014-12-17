Президент Польщі затвердив ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН з Варшави, цей документ підписано у присутності президента України Петра Порошенка, котрий сьогодні розпочав свій перший державний візит до Польщі.

Представники делегацій також підписали 4 документи: два протоколи, які стосуються зони малого прикордонного руху між Польщею та Україною і навчання українців у Європейському коледжі у Натоліні, а також два меморандуми - про підтримку Польщею реформи місцевого самоврядування в Україні та адаптацію української інфраструктури до стандартів ЄС.

У Посольстві України у Польщі УНІАН повідомили, що зміни до угоди про малий прикордонний рух розширюють можливість його використання українськими громадянами.

Читайте такожПід час візиту Порошенка в Польщу будуть підписані 5 документів "Головними змінами, які впроваджуються протоколом, є розширення переліку адміністративно-територіальних одиниць з українського боку на 4 населених пункти, збільшення безперервного перебування громадян сторін у прикордонній зоні іншої держави до 90 днів кожного разу з дати перетину кордону, а також скасування оплат за видачу другого та наступного дозволів", - відзначили у дипломатичному представництві.

Підписаний протокол до угоди про навчання українців у Європейському коледжі у Натоліні змінює порядок відбору кандидатів до навчання у цьому закладі та передбачає створення спеціальної конкурсної комісії за участі представників МЗС обох держав та вищих навчальних закладів.

Меморандум про підтримку Польщею реформи місцевого самоврядування передбачає надання польською стороною консультацій українській владі при підготовці законопроектів в цій сфері, а також навчання в сфері зміцнення громадянського суспільства.

Меморандум, котрий підписали представники міністерств інфраструктури обох держав, визначає форми та методі співпраці для приведення української інфраструктури до стандартів Європейського Союзу.

Читайте такожХорватія ратифікувала Угоду про асоціацію України і ЄС"Зокрема, документом визначаються такі напрямки двосторонньої співпраці: розвиток та модернізація інфраструктури України, адаптація українського законодавства у сфері розвитку інфраструктури відповідно до норм ЄС, впровадження ефективних фінансових механізмів ефективних інвестиційних та інноваційних заходів з урахуванням польського досвіду", - відзначили у посольстві.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні розпочав дводенний державний візит до Польщі.