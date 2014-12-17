Коморовський каже, що Україна зможе вступити в ЄС і НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коморовський заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві після переговорів з президентом України Петром Порошенком.

"Нам це вдалося. Це також вийде і в України", - сказав Коморовський, підкресливши, що для цього українцям доведеться пройти нелегкий шлях, котрий свого часу подолала Польща.

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Коморовський зазначив, що польська влада дотримується позиції щодо збереження можливості приєднання нових членів як до Європейського Союзу, так і до НАТО, й запевнив, що Польща надалі підтримуватиме Україну на цьому шляху.

"Ми відкриті на усі форми підтримки України в її нелегкому шляху європейської інтеграції",- сказав глава Польської держави.

"Польський досвід свідчить, що завжди треба виконати великий обсяг роботи та зберегти добру надію та віру у позитивні результати цих зусиль", - наголосив Коморовський, зауваживши, що Польщу також свого часу не хотіли приймати до НАТО.

Президент наголосив, що Польща готова ділитись з українцями своїм досвідом проведення реформ, зокрема, у сфері реформування системи місцевого самоврядування, зауваживши, що українська сторона зацікавлена у цьому.

Президент РП також наголосив, що польська влада підтримує територіальну цілісність України в контексті конфлікту з Росією та зауважив, що розраховує на "збереження дуже близької та дружньої співпраці" між країнами.