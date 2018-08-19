Меркель детально виклала Путіну план введення миротворців на Донбас – журналіст

Згідно з пропозиціями канцлера, на сході України можуть розмістити 30-40 тисяч миротворців.

На зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель в деталях виклала йому план введення миротворчої місії на Донбас, заявив російський журналіст, головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов.

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«На зустрічі Меркель-Путін, канцлер докладно викладав план введення миротворців на Донбас (30-40 тис) і створення міжнародної адміністрації там», - написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним. Переговори почалися приблизно в 20:00 по Києву і завершилися близько 23:00.

Формат зустрічі не передбачав прес-конференцію після її закінчення. Як повідомили ЗМІ, тривалий час Меркель і Путін спілкувалися без перекладачів.