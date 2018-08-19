Меркель і Путін обговорили ситуацію в Україні та інші питання за три години

Формат зустрічі не передбачав прес-конференцію після її закінчення.

Переговори президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель почалися приблизно в 20:00 по Києву і завершилися близько 23:00. Формат зустрічі не передбачав прес-конференцію після її закінчення.

Як передає РБК, тривалий час Меркель і Путін спілкувалися без перекладачів.

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Як повідомляв УНІАН, перед початком переговорів Путін і Меркель виступили перед журналістами. За словами Меркель, Німеччина буде домагатися встановлення режиму тиші на Донбасі до початку навчального року. Вони також обговорили ситуацію в Сирії і будівництво "Північного потоку-2".