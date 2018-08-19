300 військових з 18 країн візьмуть участь у параді на День незалежності - Полторак

У параді візьмуть участь 4,5 тисячі українських військовослужбовців і будуть представлені 250 одиниць військової техніки.

У військовому параді з нагоди святкування 27-ї річниці Незалежності України, який відбудеться в центрі Києва 24 серпня, візьмуть участь військові з 18 країн.

Про це напередодні заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомили у прес-службі Міноборони.

Він нагадав, що в параді на вулиці Хрещатик візьмуть участь 4,5 тисячі українських військовослужбовців і будуть представлені 250 одиниць військової техніки.

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«Ми очікуємо ще прибуття 18 іноземних делегацій із різних країн світу, які братимуть участь у параді. Всього 300 військовослужбовців», - сказав Полторак.

У Міноборони зазначили, що всього Хрещатиком пройдуть 24 парадних розрахунки, які представляють підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших формувань, які виконують завдання з охорони й оборони України.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на Хрещатику відбулося перше тренування військовослужбовців, які братимуть участь у військовому параді з нагоди 27-ї річниці Незалежності України. Також репетиції параду в центрі столиці відбудуться 20 і 22 серпня.