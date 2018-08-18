У Києві пройшла репетиція військового параду (фотогалерея)

На параді буде представлено 250 одиниць військової техніки, у ньому візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців.

У Києві на Хрещатику відбулася репетиція військового параду, що відбудеться 24 серпня з нагоди святкування 27-ої річниці Незалежності України.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, в урочистих заходах з нагоди святкування Дня Незалежності України візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Всього Хрещатиком пройдуть 24 парадні розрахунки, що представляють підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших формувань, які виконують завдання з охорони та оборони України.

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Також на параді буде представлено 250 одиниць військової техніки.

У цьогорічному військовому параді візьмуть участь жінки-військовослужбовці Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут.

Як повідомляв УНІАН, на Подолі зенітна установка "Бук" протаранила бізнес-центр, повертаючись із репетиції параду.