Підозрюваний в організації "вбивста" Бабченка Герман пішов на угоду зі слідством - Луценко

Після оформлення угоди в судовому порядку має ще пройти місяць, і тільки після цього вона стане доступна для громадськості, повідомив Луценко.

Підозрюваний в організації підготовки терористичного акту щодо російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман та його захист пішли на підготовку угоди зі слідством.

Як передає кореспондент УНІАН, про під час брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, відповідаючи на питання щодо рослідування справи Бабченка та того, що Герман начебто визнав свою провину та підпише на угоду зі слідством.

"Я консультувався зі слідчим та прокурором у цій справі... Так, дійсно, Герман і його захист пішли на підготовку угоди і працюють у цьому контексті із нашими працівниками", - сказав Луценкою.

Читайте також"Кілер" Бабченка: Росія готова вкладати шалені гроші, щоб у нас почався черговий пи**ець

Водночас, зауважив він, суд ще не затвердив цієї угоди.

"У своїх показах Герман фактично підтверджує версію, яка була йому висунена нашим слідством. В тому числі, прямо вказує на представника Російської Федерації, який передавав кошти, і вказував, як ними розпоряджатися на території України", - повідомив генеральний прокурор.

Так, він закликав дочекатися остаточного оформлення угоди, яке може відбутися лише в судовому порядку.

"Після цього має ще пройти місяць і тільки після цього вона стане доступна для громадськості", - зауважив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А вже ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий і що "вбивство" інсценувала його спецслужба, щоб попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП "Шмайсер" Бориса Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор нібито запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

25 липня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив до 23 вересня дію запобіжного заходу Герману.