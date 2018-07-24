"Я заздрила Аркадію": дружина Бабченка розповіла, як пережила інсценування вбивства чоловіка

Вона зазначила, що "неможливо було дивитися", як чоловіки переживають втрату близького друга.

Дружина журналіста Аркадія Бабченко Ольга розповіла про те, як пережила спецоперацію із інсценування вбивства чоловіка.

Про пережите вона розповіла в інтерв'ю «Бі-бі-сі». Вона повідомила, що після новини про вбивство Бабченко першим прийшов Айдер Муждабаєв, начальник і друг Аркадія. "Ну це неможливо, звичайно, згадувати. Він плакав як дитина, у якого на очах вбили маму. Я не бачила, щоб чоловік так плакав. Він просто вив. І просив у мене пробачення. Так, він вважав, що це він винен - він умовив Аркадія залишитися в Києві, він відчував себе винним. Це була найважча частина всієї спецоперації... Це за емоціями було навіть сильніше, ніж той день, коли Аркадій повідомив, що на нього готується замах", – згадує Ольга.

Вона зазначила, що «неможливо було дивитися», як чоловіки переживають втрату близького друга.

«І ти розумієш, що ти знаєш: "він живий", і ти не можеш сказати. Нестерпно! Не дай Боже нікому таке пережити. Нікому...Я заздрила Аркадію. Думала, він зараз, напевно, в своєму відносно спокійному світі, а я повинна бути в цій агонії. В центрі подій. Бо в цей момент всі були сконцентровані, звичайно, на мені», – додала дружина Бабченко.

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Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченко, який проживає у Києві, і провели 29 травня спецоперацію із інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сьогодні, 18 червня, Апеляційний суд Києва залишив Германа під вартою.