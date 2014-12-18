Порошенко не виключає, що мешканці Львова зможуть їздити до Польщі без віз

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з представниками української громади у Любліні.

"Розширяємо зону вільну малого руху. Я сподіваюсь та я не виключаю, що до неї потраплять Львів та Люблін", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, режим зони малого прикордонного руху між Польщею та Україною діє з літа 2009 року та дозволяє мешканцям 30-кілометрової прикордонної зони відвідувати Польщу без віз.

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17 грудня у Варшаві представники України та Польщі підписали договір про розширення цієї зони на ще 4 населені пункти та впровадили чергові пом’якшення для українців, котрі мають право їздити до Польщі в рамках МПР.

Раніше повідомлялося, що Україна хоче розширити зону МПР до 50 км.