Під час візиту Порошенка в Польщу будуть підписані 5 документів
Під час першого державного візиту президента Петра Порошенка до Польщі планується підписати 5 документів.
Про це повідомила прес-служба канцелярії глави польської держави.
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Згідно з повідомленням, в перший день візиту президент Польщі Броніслав Коморовський підпише акт ратифікації польським парламентом Угоди про асоціацію України з Євросоюзом, а представники делегацій - 2 протоколи і 2 меморандуми.
Протоколи будуть стосуватися змін в Угоду про малий прикордонний рух, яка була підписана в 2008 році, і угода з 2009 року про навчання громадян України в Європейському коледжі в Натоліні у Варшаві.
Меморандуми будуть стосуватися підтримки Польщею реформ місцевого самоврядування в Україні та адаптації української інфраструктури до стандартів Євросоюзу.
Петро Порошенко відвідав Варшаву на запрошення президента Польщі Броніслава Коморовського на початку червня цього року ще до офіційної інавгурації на посаду президента.