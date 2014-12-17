Під час візиту Порошенка в Польщу будуть підписані 5 документів

Про це повідомила прес-служба канцелярії глави польської держави.

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Згідно з повідомленням, в перший день візиту президент Польщі Броніслав Коморовський підпише акт ратифікації польським парламентом Угоди про асоціацію України з Євросоюзом, а представники делегацій - 2 протоколи і 2 меморандуми.

Протоколи будуть стосуватися змін в Угоду про малий прикордонний рух, яка була підписана в 2008 році, і угода з 2009 року про навчання громадян України в Європейському коледжі в Натоліні у Варшаві.

Меморандуми будуть стосуватися підтримки Польщею реформ місцевого самоврядування в Україні та адаптації української інфраструктури до стандартів Євросоюзу.

Петро Порошенко відвідав Варшаву на запрошення президента Польщі Броніслава Коморовського на початку червня цього року ще до офіційної інавгурації на посаду президента.