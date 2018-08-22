Волкер: єдиної Європи не буде без народів України і Росії

Спецпредставник США вважає, що народ Росії і російська держава повинні бути частиною процесу формування вільної Європи.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що формування образу єдиної Європи можливе лише за участі народів України і Росії.

Як повідомляє DELFI, про це Волкер сказав на міжнародній конференції з питань європейської і трансатлантичної стійкості у Вільнюсі.

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Спецпредставник США прокоментував слова одного з дипломатів, наголосивши, що має на увазі не авторитарну владу Росії, а саму державу і її народ. "Ідея єдиної і вільної Європи ніколи не буде реалізована без участі України і Росії. І це не означає - поліцейської Росії, авторитарного Кремля, це означає - Росії як народу і держави. Вони теж повинні бути частиною процесу, інакше це ніколи не скінчиться, ми ніколи не будемо у безпеці", - сказав Волкер.

Крім того, він відзначив ухвалені США рішення щодо збільшення бюджету НАТО, чисельності військових в Європі, санкції через анексію Криму, кроки з досягнення переговорів між Північною Кореєю і Південною Кореєю, місії в Афганістані, Сирії. "М'яч став віддалятися в правильному напрямку. Звичайно, є безліч речей, які ми могли б помітити і з іншого боку рівняння, але давайте з'ясуємо, чого ми намагаємося досягти, і візьмемося до роботи", - закликав Волкер.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявив, що Російська Федерація при бажанні може припинити бойові дії на Донбасі і встановити мир у будь-який час.