Туск: ЄС потребує нової стратегії стосовно Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Туск заявив сьогодні у Брюсселі перед самітом ЄС.

„Ми не знайдемо довгострокового рішення для України без відповідної, послідовної та відповідальної стратегії стосовно Росії. Тому я запропоную під час вечері (робочої вечері глав державі і урядів ЄС - УНІАН) розпочати особливу дискусію щодо цієї проблеми – я маю на увазі стратегію стосовно Росії. Мені зрозуміло, що сучасна, стабільна, незалежна Україна буде своєрідною основою цієї нової стратегії. Тому ця дискусія буде дуже важливою не тільки для України, але й для всієї Європи”, - сказав він.

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Туск переконаний, що лідери ЄС «повинні надіслати сильний сигнал готовності у подальшому підтримувати Україну як політично, так і фінансово».

„Ситуація драматична, швидко змінюється та потребує негайної реакції”, - наголосив президент Європейської Ради.