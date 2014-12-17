Порошенка не запросили на саміт у Брюселі – ЗМІ

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на джерела в структурах Євросоюзу та в адміністрації президента.

"До останнього моменту візит планувався, йшла підготовка, але зрештою – скасували", - повідомив один зі співрозмовників. Саміт ЄС відбудеться 18-19 грудня, саме на ці дати попередньо був запланований візит Порошенка до Брюсселю.

Читайте такожУкраїна і ЄС домовилися озвучити точну дату введення безвізового режиму на саміті в травніПідставою для скасування візиту став той факт, що на ім’я українського президента так і не надійшло запрошення до участі в засіданні Європейської ради (саміту ЄС).

"Проти виступив Дональд Туск, новий президент Європейської ради. Він запевняє, що такий візит не на часі, що краще не їхати", - повідомило джерело.

Як відомо, екс-прем’єр Польщі Туск очолив Європейську раду від 1 грудня 2014 року, нинішній саміт буде першим, що пройде під його головуванням.