Переселенці не можуть брати участі в місцевих виборах - Верховний суд

Право участі у місцевих виборах є лише у тих громадян, які постійно проживають на відповідній території та мають реєстрацію постійного місця проживання.

Верховний Суд України постановив, що реєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи є тимчасовою та не є підставою для участі у місцевих виборах.

Як повідомляється на порталі Судова влада України, відповідне рішення ВСУ ухвалив, розглянувши в касаційному порядку адміністративну справу за позовом до Відділу ведення Державного реєстру виборців про поновлення виборчих прав.

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«Право участі у місцевих виборах є лише у тих громадян України, які постійно проживають на відповідній території та мають реєстрацію постійного місця проживання на території відповідного села, селища, міста», - йдеться у повідомленні.

У Верховному Суді зазначили, що право голосу на виборах депутатів міської ради, виборах міського голови мають громадяни України, які мають право голосу, відповідно до ст. 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають у межах відповідного виборчого округу. Виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця.

У Верховному суді постановили, що, оскільки довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує її місце проживання лише на певний період, тобто тимчасове проживання на відповідній території, «така реєстрація не може слугувати підставою щодо права участі на місцевих виборах на цій території».

Раніше УНІАН повідомляв, що менше половини опитаних внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 41%, мають намір брати участь у наступних президентських та парламентських виборах 2019 року. Зокрема, у респондентів запитали про наміри голосувати на виборах у 2019 році. Так, 41% опитаних ВПО відповіли «так», тоді як 33% - «ні», ще 24% не визначилися. Також 2% не мають відповіді на це запитання.