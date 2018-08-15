Менше половини опитаних переселенців мають намір голосувати на виборах 2019 року

24% опитаних повідомили, що не вірять у вибори або не довіряють владі, а 16% зазначили, що не знають, як голосувати в місці переміщення.

Менше половини опитаних внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 41%, мають намір брати участь у наступних президентських та парламентських виборах 2019 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованому дослідженні Міжнародної організації з міграції в Україні та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Зокрема, у респондентів запитали про наміри голосувати на виборах у 2019 році.

Так, 41% опитаних ВПО відповіли «так», тоді як 33% - «ні», ще 24% не визначилися. Також 2% не мають відповіді на це запитання.

Разом з тим, найпоширенішою причиною, з якої переселенці не мають наміру голосувати на наступних президентських та парламентських виборах, є переконання в тому, що вони, як внутрішньо переміщені особи, не мають права голосувати на виборах (31%). Крім того, 24% повідомили, що не вірять у вибори або не довіряють владі, а 16% зазначили, що не знають, як голосувати в місці переміщення.

Іншими згадуваними причинами були брак зацікавленості в участі у виборах (11%), відсутність кандидатів, за яких можна було би проголосувати (9%), релігійні міркування (2%), нестача часу (1%) та «інші» причини (1%), ще 5% не відповіли на запитання.

Водночас, їх запитали про наміри голосувати на наступних місцевих виборах за нинішнім місцем проживання, якби була така можливість. 58% відповіли, що проголосували б на наступних місцевих виборах, якби була така можливість., 22% не голосували би, 19% не знають і 1% не мають відповіді.

Окрім того, більше половини переселенців (60%) не знали, як голосувати на їхньому нинішньому місці проживання, тоді як 38% повідомили, що обізнані з процедурою голосування, 2% респондентів не відповіли на це запитання.

Під час дослідження у квітні-травні були проведені особисті та телефонні інтерв'ю. В рамках особистих інтерв'ю опитано 2 406 переселенців, а рамках телефонних - 4 006. Особисті інтерв’ю проведені в 300 територіальних одиницях країни. Вибірка територіальних одиниць була створена для всіх областей України, контрольованих урядом, та структурована пропорційно до кількості зареєстрованих ВПО.

Серед опитаних по телефону 3 246 інтерв’ю були проведені з переселенцями, які мешкають на контрольованій урядом України території і 760 інтерв’ю - з переселенцями, які повернулися на непідконтрольну територію.

Вибірка була створена на основі бази даних реєстрації ВПО, що ведеться Міністерством соціальної політики України.

Раніше в матеріалі тижневика «Новое время» повідомлялось, що тимчасові модульні поселення, побудовані для вимушених переселенців з Донбасу у 2015 році, сьогодні перетворюються на неблагополучні ізольовані гетто.