В СБУ та "ОККО" прокоментували обшуки в головному офісі мережі АЗС

Компанію звинувачують у тому, що вона керує станціями АЗС на окупованій території і отримує з цього прибуток.

СБУ заявляє, що викрила механізм фінансування окупаційних "адміністрацій" через незаконне функціонування мережі АЗС на території Криму та ОРДО.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За їх даними, "деякі українські комерційні структури" організували протиправну схему зі збереження контролю над діяльністю мережі АЗС на окупованих територіях Криму (щонайменше 9 станцій) та Донецької області (близько 10 станцій).

"Управління підприємницькою діяльністю автозаправних станцій здійснювалось менеджментом материнської структури. З отриманих прибутків від реалізації продукції АЗС ділки сплачували до «бюджетів» окупаційних адміністрацій так звані "податки", - розповідають в СБУ.

За інформацією спецслужби, частина продукції вказаних АЗС використовувалась для забезпечення "псевдодержавних утворень".

"Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів провадження співробітники СБУ виявили печатки фірм, на які оформлювались зазначені АЗС, а також документи та комп’ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність", - наголошують правоохоронці.

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Інформацію про те, що силовики провели обшуки в головному офісі приватної компанії - оператора мережі АЗС ОККО "Концерн Галнафтогаз" за підозрою компанії у фінансуванні тероризму, підтвердив на прес-конференції президент компанії Віталій Антонов.

"Силовики увірвалися вчора (21 серпня - УНІАН) до нас в офіс і були у нас в офісі майже добу. Це була Служба безпеки України. Нас звинувачують у фінансуванні дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і зміни державного кордону України. Це дуже серйозне звинувачення, і воно ґрунтується на тому, що наша компанія підозрюється цими органами у фінансуванні тероризму через те, що ми нібито співпрацюємо з окупованими територіями", - сказав Антонов.

"Ми навіть не знаємо, хто там перебуває на цих заправних станціях (на території "ДНР" і "ЛНР" - УНІАН) на сьогодні. Ми знаємо, що з 25 станцій 2 були підірвані, а 23 управляються незрозуміло ким. Хто там перебуває, ми не знаємо, у нас немає контактів з цими людьми", - зазначив Антонов.

Він пояснив, що компанію звинувачують у тому, що вона керує станціями АЗС на окупованій території і отримує з цього прибуток.

"Щодо Криму звинувачують у тому, що ми контактуємо з кримчанами, але ми справді контактуємо. З приводу чого? Це наше майно, це наші співробітники, які працювали у нас до цього часу, і вони не є професійними менеджерами, які керували цією мережею до окупації. Тому відповідні консультації, як вести цей бізнес, наші співробітники проводять, але це не означає, що ми керуємо цими станціями і отримуємо з цього вигоду. Ми туди нічого не постачаємо і жодних фінансових операцій не ведемо. І бренд наш там відсутній", - додав він.

У свою чергу директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж зазначив, що такі дії силовиків не йдуть на користь інвестиційному клімату в Україні, і закликав владу країни розбиратися в цій ситуації методами, які прийняті в міжнародній практиці, а також наголосив, що ЄБРР готовий співпрацювати з владою в цьому питанні.

"Звинувачення, які були озвучені на адресу компанії, безумовно, заслуговують на увагу, але ми закликаємо конструктивно розібратися в цих звинуваченнях, і якщо за ними щось криється, то розбиратися в суті потрібно цивілізованим шляхом, а не таким чином, що ми бачили вчора", - сказав він.

Довідка УНІАН. Одна з найбільших в Україні мереж АЗК ОККО («Концерн Галнафтогаз») входить до складу холдингу OKKO Group. На сьогодні мережа складається з близько 400 АЗС і 10 нафтобаз. «Концерн Галнафтогаз» займається також оптовою торгівлею нафтопродуктами.

Холдинг OKKO Group представлений і на ринку природного газу. До складу акціонерів входять ЄБРР, банк Goldman Sachs, інвесткомпанії Horizon Capital, Renaissance Capital та ін.