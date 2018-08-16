Верховний суд дозволив судити поплічників "ДНР/ЛНР" без визнання їх терористичними організаціями органами влади

Верховний суд поставив крапку в юридичній баталії у справі інформаторки "ДНР".

Рішення органів державної влади України про визнання "ДНР/ЛНР" терористичними організаціями, створених російською окупаційною владою на Донбасі, непотрібне для засудження їхніх поплічників.

Про це йдеться у постанові Верховного Суду щодо визнання діяльності терористичною, сказано на сайті судової влади України.

"Для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) не потрібне рішення органів державної влади про визнання певної діяльності терористичною", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, такий висновок зробила колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, розглядаючи касаційну скаргу прокурора на ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 10 травня 2017 року у кримінальному провадженні за обвинуваченням громадянки М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 256 ККУ (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

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У зазначеній справі відповідно до вироку Дзержинського міського суду Донецької області від 15 лютого 2017 року громадянку М. визнано винною в тому, що вона з метою сприяння учасникам злочинної організації встановила контакт з особою, котра знаходилась у Горлівці, і передавала цій особі інформацію розвідувального характеру щодо підрозділів Збройних Сил України, розміщених у Торецьку та на його околицях.

"Хоча орган досудового розслідування пред'явив М. обвинувачення за ч.1 ст. 258-3 КК України (інше сприяння діяльності терористичній організації), суд першої інстанції перекваліфікував її дії на ч.1 ст.256 КК України (заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій шляхом надання інформації). Останній виходив, зокрема, з того, що відсутнє будь-яке рішення суду або нормативний акт, яким «ДНР» визнано терористичною організацію", - йдеться у повідомленні.

"З такою аргументацією погодився й Апеляційний суд Донецької області, залишивши вирок місцевого суду без змін. Однак, на думку Верховного суду, апеляційний суд не врахував такого. Поняття терористичної організації визначено у ст.1 закону України «Про боротьбу з тероризмом», а також ст. 28 КК України. Терористична організація виділена як вид злочинної організації за спеціальною метою здійснення терористичної діяльності", - наголошується у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що встановлення в кримінальному провадженні передбачених у ст. 1 закону «Про боротьбу з тероризмом» ознак певної організації (наявність стійкого об'єднання трьох і більше осіб; розподіл функцій між цими особами тощо) та відповідної мети її діяльності (порушення громадської безпеки, провокації воєнного конфлікту та ін.) є підставою для визнання відповідної діяльності терористичною. При цьому таке визнання здійснюється судом у конкретному провадженні на підставі наявних матеріалів.

«Існування окремого судового рішення, рішення органу законодавчої чи виконавчої влади про визнання діяльності терористичною для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст.258-3 КК України не вимагається», ― наголошується в постанові ВС.

Також сказано, що поза увагою апеляційного суду залишилось і те, що обставина діяльності «ДНР» як терористичної організації підтверджується заявами Верховної Ради України та її зверненнями до міжнародних організацій, національних парламентів держав світу тощо.

Таким чином ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, на Донбасі збільшилася кількість російських кадрових офіцерів.