Кравчук описав ситуацію в Україні двома словами

За словами екс-президента, в Україні є люди, які ставлять свої інтереси вище за інтереси держави.

Перший президент України Леонід Кравчук назвав ситуацію в Україні одним словосполученням — це системна криза. За його словами, у нашій країні - політична, економічна, соціальна і військово-силова системна криза, яка веде до дуже складних наслідків для життя людей.

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Під час чату на «Главреді» екс-президент розповів, що в Україні є люди, які свої інтереси ставлять вище за інтереси держави.

"Наприклад, економіка. Тільки зараз, як показує статистика, є певний невеликий відсоток економічного зростання. Правда, ми не знаємо, за рахунок чого. Можливо, за рахунок військової продукції. Не знаю, інформації про це у мене немає", — зазначив він.

За словами Кравчука, те, що економіка припинила падіння – вже добре, але зараз вона знаходиться на такому низькому рівні, що влада не може вирішити основні проблеми життя населення.

"Адже бідність не тому, що люди бідні, а тому що економіка не розвивається. Тому і зарплати, і пенсії вкрай низькі. Економіка знаходиться в дуже складному стані. Інвестиції — теж", — зазначив він.

"Кредитами нам трошки допомагають, але їх завжди треба повертати: береш 10 доларів, а треба віддати 12-15 доларів (це залежить від того, де взяв). А інвестиції в країну надходять погано, тому що немає довіри до держави та захисту інвестицій в Україні", — продовжив Кравчук.

На думку екс-глави держави, наступна проблема України – корупція.

"Я ставлю це питання всім, і собі в тому числі: у нас є можливість навести порядок на митниці? Переконаний, що є. Німці нещодавно порахували, що якщо б ми навели порядок на митниці, ми б мали додатково 5 мільярдів доларів в рік в бюджеті", — зазначив співрозмовник.

"Ми просимо 1 мільярд доларів у Міжнародного валютного фонду і віддаємо більше з відсотками, а зі своєю митниці не беремо. Чому не хочемо навести порядок? Очевидно, не зацікавлені. Чи зацікавлені в іншому", — підсумував екс-президент.

"Не хочу навіть думати про те, що цього не можна зробити. Просто не хочемо. Для мене не має значення — чи не хочемо або не можемо. Висновок один: хто не хоче або не може, повинен піти з влади. Це обов'язкова норма. І не треба ні на кого кивати. Знаю, що Росія, Кремль воює проти України і в Україні, але Кремль не має жодного стосунку до того, що відбувається на нашій митниці", — заявив Кравчук.

Раніше Леонід Кравчук назвав головне досягнення і найбільший провал України.