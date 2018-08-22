Кравчук назвав головне досягнення та найбільший провал України

За словами колишнього президента, він часто ходить на ринок, і сам бачить, як пенсіонерам не вистачає грошей на хліб.

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що найбільшим досягненням країни її державну незалежність, а найбільшим провалом – бідність населення.

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Як зазначив екс-президент під час чату на «Главреді», українська держава долає труднощі і розвивається, а не стоїть на місці, хоч іноді рухається не вперед, а назад.

«Найбільшим досягненням є те, що вже 27 років Україна живе як незалежна держава, незважаючи на всі оракульства (часто ми чули, що Україна не виживе, загине)... Найбільший провал — це бідність людей", — зазначив Кравчук.

За словами колишнього президента, він часто сам ходить на ринок.

"Буває бачу, як бабуся купує хліб і немає грошей, щоб купити четвертинку хліба. Четвертинку! Я вже не кажу про те, що понад 60% людей сьогодні не можуть вчасно оплачувати комунальні послуги. Така ситуація завжди наповнена можливістю проблем, виступів, протестів, революційних бунтів. Це найбільший наш провал", — уклав він.

Раніше Леонід Кравчук спрогнозував, що Крим може повернутися в Україну під тиском міжнародного співтовариства.