Порошенко вибачився за обіцянку у 2014 році завершити АТО швидко

Глава держави заявив, що шкодує за породження завищених очікувань.

Президент України Петро Порошенко попросив вибачення за те, що у 2014 році подав надію завершити антитерористичну операцію на сході України за лічені години.

Про це він сказав під час участі у Дніпрі у заходах з нагоди Дня Державного прапора України.

"Понад чотири роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. І тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані, не важлива й образність цієї заяви. Люди сприйняли її, як можливість завершити війну дуже і дуже швидко".

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"Це для мене дуже серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і обіцянок… Дякую вам за це розуміння. Країна вимагає чесної і відвертої розмови", - підкреслив президент.

"Я шкодую, що породив завищені очікування. І я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилась. І прошу за це вибачення. Це для мене серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і до своїх обіцянок", - зауважив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня 2014 року відбулись вибори президента України, на яких переміг Порошенко.

26 травня він заявив, що вимагатиме зміни формату проведення антитерористичної операції на сході України. “Я підтримую продовження АТО, але вимагаю зміни її формату”, - сказав Порошенко, додавши, що антитерористична операція має бути більш короткою в часі та більш ефективною.

Він пообіцяв, що одним із пріоритетних його завдань на посту президента буде відновлення боєздатності української армії та бойового духу українських правоохоронців.

Порошенко висловив думку, що АТО не повинна тривати місяцями, а має бути завершена впродовж годин.