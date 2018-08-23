Кучма назвав головні помилки України за роки незалежності

Колишній глава держави зараз шкодує, що Януковичу дозволили узурпувати владу в 2010 році.

Колишній президент України Леонід Кучма назвав три «найбільших» помилки, допущені українською державою за роки незалежності.

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В інтерв'ю «Радіо Свобода» екс-глава держави визнав такими помилками відмову України від ядерної зброї, втрату історичного шансу Помаранчевої революції та узурпацію влади Віктором Януковичем.

"Те, як ми відмовилися від ядерної зброї та підписали Будапештський меморандум без справжніх гарантій безпеки від усіх великих держав. Ми (і я, і попередня влада, яка й розробляла цей документ) виявилися не готовими до того, що у світовій політиці такого рівня обіцянки можуть бути порожніми, що можливі такі лицемірство та цинізм", - підкреслив Кучма.

Колишній президент визнав і те, що енергетику нації після Майдану 2004 року було витрачено безрезультатно.

«Те, як владою була згаяна енергетика нації після Помаранчевої революції, як бездарно проводилася кадрова та економічна політика у 2005-2006 роках. Це привело не лише до ганебного падіння темпів зростання, але й до зневіри та апатії народу. Історичний шанс тоді було втрачено", - вважає Кучма.

Екс-президент також шкодує, що в 2010 році Януковичу дозволили узурпувати владу. Це призвело до «насильства над Конституцією, скасування політреформи, підписання Харківських угод, зрештою, і до відмови від асоціації з Євросоюзом».

«Якби суспільний спротив почався у момент цього фактичного перевороту, можливо, його наслідки були б не такими тяжкими», - підсумував Кучма.

Раніше перший президент України Леонід Кравчук описав ситуацію в Україні двома словами – системна криза. За його словами, в нашій країні - політична, економічна, соціальна і військово-силова системна криза, яка веде до дуже складних наслідків для життя людей.