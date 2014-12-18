МЗС України вітає нормалізацію відносин між США і Кубою

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Твіттер.

«Від усієї душі вітаю рішення США нормалізувати відносини з Кубою. Це увійде в історію. Не тільки двостороннього, але і міжнародного успіху», - написав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня президент США Барак Обама попросив Конгрес скасувати ембарго проти Куби. Раніше Обама офіційно оголосив про відновлення дипломатичних та економічних відносин з Кубою.