США та Куба починають відновлювати дипломатичні відносини

Громадянина США Алана Гроса, якого було заарештовано на Кубі п'ять років тому і засуджено до 15 років ув'язнення, звільнено, повідомляє BBC.

Його арешт і звинувачення в нелегальних постачаннях супутникового обладнання були однією з головних перешкод налагодження діалогу між Кубою та США.

Тим часом, у Вашингтоні повідомили про те, що найближчим часом в Гавані може бути відкрито американське посольство, а у Флориді - відпущено трьох кубинців, заарештованих за шпигунство.

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Одним з очікуваних кроків може також стати нормалізація банківських і торговельних відносин США та Куби.

Повідомляється, що найближчим часом кубинський лідер Рауль Кастро виступить з офіційною заявою щодо відносин Гавани й Вашингтона.

Нагадаємо, США розірвали дипломатичні відносини з Кубою ще в січні 1961 року. За рік до цього американці ввели проти республіки торговельне ембарго. Після цього між країнами встановилися напружені відносини.