Нардеп повідомив про підготовку перенесення виборів президента в Україні

Відповідне подання, швидше за все, передадуть депутати, близькі до БПП. Приводом подання стало те, що попередні президентські вибори відбувалися в травні 2014 року, а не в березні, як прописано в Конституції.

До Конституційного суду готується подання щодо перенесення дати виборів президента України.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець ("Народний фронт").

"За моєю інформацією, готується подання до Конституційного суду з метою перенесення дати виборів президента України", - написав він.

Ємець не уточнив, хто саме готує таке подання та на яку дату ініціатори хочуть перенести дату виборів.

Водночас джерела ТСН.ua повідомили, що відповідне подання, швидше за все, передадуть депутати, близькі до БПП. Приводом подання стало те, що попередні президентські вибори відбувалися в травні 2014 року, а не в березні, як прописано в Конституції.

Читайте такожПереселенці не можуть брати участі в місцевих виборах - Верховний суд

У Конституції зазначається, що чергові президентські вибори відбуваються в останню неділю березня п’ятого року повноважень президента. Формально, п’ятий рік повноважень Порошенка починається 25 травня 2019 року. Водночас попередньо всі очікували, що вибори пройдуть в останню неділю березня 2019 року, тобто 31 березня.

На думку джерела ТСН.ua, метою перенесення виборів є не збільшення терміну президента Петра Порошенка, а зменшення часу для нового президента працювати зі старим складом парламенту і внесення зміни до законодавства, наприклад щодо проведення парламентських виборів.

"Так, у нового президента залишиться не 6 місяців, а три місяці на зміни виборчого законодавства, скасування мажоритарних округів. Таким чином вдасться зберегти мажоритарну систему, бо вже зараз певні депутати проводять роботу по округах", - каже джерело.

Як відомо, наступні вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Порядок виборів президента визначається відповідними статтями чинної Конституції України, а також законом України «Про вибори президента України».

Попередні вибори президента України спочатку були заплановані як чергові на 2015 рік, але призначені на більш ранній термін у зв'язку з відстороненням Верховною Радою Віктора Януковича з поста президента 22 лютого 2014 року. Таким чином, позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року.